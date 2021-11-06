توخيل: بيرنلي سرق نقطة بالحظ الخالص

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي سعادته بأداء فريقه وإحباطه من نتيجة التعادل بهدف لمثله ضد بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحاته عقب المباراة: "لعبنا 90 دقيقة رائعة بالنظر للأداء. هذا يمكنه الحدوث في كرة القدم. لهذا الكل يحب هذه اللعبة، حيث يمكن لفريق أن يسرق نقطة إذا نسي الفريق الآخر أن يسجل الأهداف التي يستحقها".

وأضاف "بالتأكيد أنا محبط. إذا لعبنا هذه المباراة 100 مرة سنفوز في 99. اليوم لم نفز، والهدف الثاني كان ليحسمها. من الممكن دائما أن تفقد كرة واحدة أو عرضية واحدة، ويحدث ما حدث".

وتابع "إنه خطأنا، كان يجب أن نسجل. حاصرنا الخصم حيثما أردناه، وخلقنا الكثير من الفرص ولكننا تركناهم يصدقون أنه من الممكن سرقة نقطة بالحظ الخالص، وهذا ما حدث".

وأوضح توخيل "هذه ليست أول مباراة بهذا الشكل ولن تكون الأخيرة. أعجبني الأداء والجودة، ولكنها كرة القدم وكانت ضدنا اليوم".

واختتم "الكل يعرف أن هذا من الممكن أن يحدث في الحياة بصورة عامة. نحن في موقف جيد، وكنا نستحق المزيد اليوم. في مباراة أخرى ربما يأتينا الحظ ونسرق بعض النقاط".

يذكر أن تشيلسي لا يزال على صدارة البريميرليج بـ26 نقطة رغم هذا التعادل، حيث يمكن لأقرب ملاحقيه ليفربول رفع رصيده إلى 25 نقطة فقط حال فوزه على وست هام.