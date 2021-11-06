بيرنلي يعرقل تشيلسي والمنافسة تشتعل في صدارة الدوري الإنجليزي

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

بيرنلي

أجبر بيرنلي مضيفه تشيلسي على التعادل في ملعب ستامفورد بريدج بهدف لمثله اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهيمن تشيلسي على المواجهة وسط جمهوره لكنه لم يحافظ على تقدمه بهدف كاي هافيرتز ليتعادل الضيوف بواسطة ماتيج فيدرا.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الدوري ليصبح الفارق مع مانشستر سيتي الوصيف إلى 3 نقاط ومع ليفربول الثالث إلى 4 نقاط، وسيلعب الأخير ضد وست هام يونايتد يوم الأحد.

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بينما بيرنلي متراجع كثيرا، في المرتبة 18 ورصيده 8 نقاط.

مباراة من طرف واحد

فرض تشيلسي سيطرته منذ البداية وأهدر فرصا عديدة وعابه التسرع في إنهاء الهجمات إلى أن أرسل الظهير المتميز ريس جيمس تمريرة عالية رائعة حولها كاي هافيرتز بضربة رأس متقنة في الشباك ليتقدم بطل أوروبا في الدقيقة 33.

وواصل فريق بلوز ضغطه أملا في تعزيز النتيجة لكن نيك بوب حارس الضيوف تألق وذاد عن مرماه أكثر من مرة.

وإثر كرة مباغتة حول جاي رودريجيز كرة عرضية برأسه إلى فيدرا الذي سدد في الزاوية العكسية ليهز شباك الحارس إدوارد ميندي مدركا التعادل في الدقيقة 80.

وحافظ بيرنلي على النقطة إلى أن انتهت المباراة بتعادل مخيب لتشيلسي.

وسيلعب تشيلسي مباراة صعبة ضد مضيفه ليستر سيتي في 20 نوفمبر المقبل بينما بيرنلي سيستضيف كريستال بالاس.

تشيلسي بيرنلي الدوري الإنجليزي
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