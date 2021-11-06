في غياب مرموش.. شتوتجارت يسقط أمام أرمينيا بيلفيلد

فاز أرمينيا بيلفيلد على شتوتجارت بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

أحرز هدف المباراة الوحيد ماسايا أوكوجاوا، بعدما تلقى تمريرة من باتريم فيمير وضعته أمام المرمى ليسدد في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أرمينيا للنقطة الثامنة في المركز الـ 17، بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14.

وشهدت المباراة غياب عمر مرموش جناح منتخب مصر عن صفوف فريقه شتوتجارت بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

ودخل مرموش في قائمة منتخب مصر التي استدعاها كارلوس كيروش استعدادا لمواجهتي الجابون وأنجولا في تصفيات كأس العالم.

وشارك مرموش في الموسم الحالي مع شتوتجارت في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وسيحل شتوتجارت ضيفا على بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم السبت 20 نوفمبر في مباراته المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.