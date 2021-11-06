مدافع البنك الأهلي لـ في الجول: في مركزي يوجد لاعبون كبار.. لكن هدفي تثبيت قدماي داخل المنتخب

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 16:47

كتب : حامد وجدي

أحمد ياسين مع البنك الأهلي أمام الأهلي

بعد الاستدعاء الأول لصفوف منتخب مصر، كانت أولى تصريحات أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي تشير لهدفه بتثبيت أقدامه داخل صفوف المنتخب.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة فريقه لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم، وبها اسم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لأول مرة. (طالع قائمة منتخب مصر كاملة)

وقال أحمد ياسين في تصريحات لـFilGoal.com: "كريم حسن شحاتة أخبرني بعد أول مباراة في الدوري بأن منتخب مصر يتابعني. قال لي (خلي بالك المنتخب بيتابعك، شد حيلك)".

أخبار متعلقة
انتهت الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا تشكيل الدوري – شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي.. ومعروف أساسي مع البنك الأهلي إدارة الإسماعيلي ترصد مكافأة خاصة لتحفيز لاعبيها ضد البنك الأهلي الدراويش = 0 بعد 3 جولات.. خسارة جديدة لـ الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

وأضاف "تفاجأت بتواجدي في قائمة المنتخب قبل دقائق من إعلان القائمة. الإداري الخاص بالمنتخب تواصل معي قبل إعلان القائمة بدقائق وقال لي إنهم يريدون جواز سفري".

مدافع البنك الأهلي أتبع "في مركزي يتواجد لاعبون كبار وأسماء كبيرة، لكن هدفي هو تثبيت قدماي، والتواجد دائما مع المنتخب".

ياسين أتم "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني بالمشاركة أساسيا، لم لا؟".

أحمد ياسين انضم إلى البنك الأهلي قبل بداية الموسم الماضي، قادما من صفوف مصر للمقاصة.

صاحب الـ22 عاما شارك مع البنك الأهلي هذا الموسم في ثلاث مباريات حتى الآن.

منتخب مصر أحمد ياسين البنك الأهلي كيروش
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - سيلتا فيجو ضد برشلونة 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مدافع البنك الأهلي لـ في الجول: في مركزي يوجد لاعبون كبار.. لكن هدفي تثبيت قدماي داخل المنتخب 17 دقيقة | منتخب مصر
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) (0) بيرنلي.. بداية المباراة 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جريشة لـ في الجول: فوجئت باستدعائي لإدارة مباراة رغم اعتزالي.. لن أسمح بإبعادي عن هدف رئاسة لجنة الحكام 35 دقيقة | مصر
مانشستر سيتي يحتل أولد ترافورد رغم أنف "الأخطبوط" دي خيا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد ساعة | منتخب مصر
لاعب إيسترن كومباني يفجر مفاجأة عبر في الجول: منتخب مصر طلب جواز سفري ساعة | منتخب مصر
كارتيرون لـ في الجول: أنا المسؤول عن خسارة الدربي.. ولهذا السبب لم أحضر المؤتمر الصحفي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 3 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 4 مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني