مدافع البنك الأهلي لـ في الجول: في مركزي يوجد لاعبون كبار.. لكن هدفي تثبيت قدماي داخل المنتخب

بعد الاستدعاء الأول لصفوف منتخب مصر، كانت أولى تصريحات أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي تشير لهدفه بتثبيت أقدامه داخل صفوف المنتخب.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة فريقه لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم، وبها اسم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لأول مرة. (طالع قائمة منتخب مصر كاملة)

وقال أحمد ياسين في تصريحات لـFilGoal.com: "كريم حسن شحاتة أخبرني بعد أول مباراة في الدوري بأن منتخب مصر يتابعني. قال لي (خلي بالك المنتخب بيتابعك، شد حيلك)".

وأضاف "تفاجأت بتواجدي في قائمة المنتخب قبل دقائق من إعلان القائمة. الإداري الخاص بالمنتخب تواصل معي قبل إعلان القائمة بدقائق وقال لي إنهم يريدون جواز سفري".

مدافع البنك الأهلي أتبع "في مركزي يتواجد لاعبون كبار وأسماء كبيرة، لكن هدفي هو تثبيت قدماي، والتواجد دائما مع المنتخب".

ياسين أتم "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني بالمشاركة أساسيا، لم لا؟".

أحمد ياسين انضم إلى البنك الأهلي قبل بداية الموسم الماضي، قادما من صفوف مصر للمقاصة.

صاحب الـ22 عاما شارك مع البنك الأهلي هذا الموسم في ثلاث مباريات حتى الآن.