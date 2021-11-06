انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1) (1) بيرنلي
السبت، 06 نوفمبر 2021 - 16:37
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق79: جوووووول! فيدرا يدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالرأس من جاي رودريجيز إثر تمريرة عرضية من اليمين
ق65: بوب يواصل التألق ويبعد تسديدة قوية من هودسون-أودوي من داخل منطقة الجزاء
ق50: ضربة رأس لتياجو سيلفا لكن الكرة تصطدم بالقائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: هافيرتز جوووووووول! تمريرة عرضية رائعة من ريس جيمس يقابلها الأول بضربة رأس متقنة ليمنح تشيلسي التقدم
ق28: بوب حارس بيرنلي يتألق ويبعد الكرة بعد ارتدادها من زميله تايلور إثر عرضية ريس جيمس
ق24: ضربة رأس جديدة لروديجر إثر ركلة ركنية لتشيلسي لكن الكرة تمر فوق العارضة. لا يزال مرمى بيرنلي مستعصيا على بطل أوروبا
ق13: تمريرة ثنائية بين باركلي وجيمس ثم سدد الأول لكن الكرة تمر بجوار القائم
ق10: ضربة رأسية من روديجر لكن الكرة تمر فوق عارضة بيرنلي
ق9: حارس بيرنلي يتألق ويبعد تسديدة جورجينيو
بداية المباراة