انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1) (1) بيرنلي

تابع مباشرة مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق79: جوووووول! فيدرا يدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالرأس من جاي رودريجيز إثر تمريرة عرضية من اليمين

ق65: بوب يواصل التألق ويبعد تسديدة قوية من هودسون-أودوي من داخل منطقة الجزاء

ق50: ضربة رأس لتياجو سيلفا لكن الكرة تصطدم بالقائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: هافيرتز جوووووووول! تمريرة عرضية رائعة من ريس جيمس يقابلها الأول بضربة رأس متقنة ليمنح تشيلسي التقدم

ق28: بوب حارس بيرنلي يتألق ويبعد الكرة بعد ارتدادها من زميله تايلور إثر عرضية ريس جيمس

ق24: ضربة رأس جديدة لروديجر إثر ركلة ركنية لتشيلسي لكن الكرة تمر فوق العارضة. لا يزال مرمى بيرنلي مستعصيا على بطل أوروبا

ق13: تمريرة ثنائية بين باركلي وجيمس ثم سدد الأول لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق10: ضربة رأسية من روديجر لكن الكرة تمر فوق عارضة بيرنلي

ق9: حارس بيرنلي يتألق ويبعد تسديدة جورجينيو

بداية المباراة