لاعب إيسترن كومباني يفجر مفاجأة عبر في الجول: منتخب مصر طلب جواز سفري

رغم حداثة عهد إيسترن كومباني بالدوري الممتاز، ومرور ثلاث جولات فقط، لكن أحدهم نال إعجاب كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، وبات قريبا من قائمة الفراعنة.

فجر أحمد ثابت داهش لاعب إيسترن كومباني مفاجأة كبرى، حينما كشف عن طلب منتخب مصر الحصول على جواز سفره.

وقال أحمد داهش في تصريحات لـFilGoal.com: "جهاز منتخب مصر طلب من النادي جواز سفري عقب مشاهدتهم لقاء إيسترن كومباني والمقاولون العرب بالجولة الأولى".

وأضاف "لسوء حظي جواز سفري منتهي، وأعمل حاليا على تجديده من أجل توصيله للمسئولين في المنتخب".

داهش أتبع "في غاية السعادة أن يطلبني الجهاز الفني للمنتخب. الآن أصبح لدي ثقة غير طبيعية في نفسي وأنا الذي لم أخرج 40% حتى من كل قدراتي حتى الآن. وهذا دليل ان المنتخب ينظر لجميع الأندية".

وعن مسيرة الفريق بالدوري حتى الآن، قال داهش "عدم مشاركة اللاعبين الأجانب في الفريق يؤثرا علينا كثيرا ونسعي كلاعبين لفعل شيء في النادي. نشكر علاء نوح على الفترة التي قضاها معنا فهو مدير فني كبير".

واختتم حديثه "أسعى للانضمام للمنتخب الأول، وحلم أي لاعب هو ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك".

إيسترن كومباني صعد إلى الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، لكنه بدأ الموسم بثلاث هزائم متتالية، كانت سببا في إقالة علاء نوح مدرب الفريق.

أحمد داهش ظهير أيسر إيسترن كومباني يخوض هذا الموسم تجربته الأولى بالدوري المصري الممتاز.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى إيسترن كومباني هذا الموسم قادما من نادي النصر، وشارك حتى الآن في المباريات الثلاث.

يذكر بأن الجهاز الإداري لمنتخب مصر يطلب جوازات سفر عدد أكبر من اللاعبين الذين يعلن المدرب ضمهم في النهاية، لكن طلب جواز سفر لاعب، يعني بأنه أحد المرشحين للتواجد في القائمة.

ومن المنتظر أن يعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر عن قائمه اليوم السبت، لمواجهتي الجابون وأنجولا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم.