كارتيرون لـ في الجول: أنا المسؤول عن خسارة الدربي.. ولهذا السبب لم أحضر المؤتمر الصحفي

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 15:07

كتب : أحمد الخولي

باتريس كارتيرون - الزمالك

تحمل باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، مسؤولية خسارة الدربي أمام الأهلي.

الزمالك خسر أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات لـFilGoal.com: "أنا المسؤول عن خسارة الأمس. لابد أن نغفر للاعبين".

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وأضاف "اللاعبون أبطال، وأنا واثق بأنهم سيعودون أقوى".

وعن عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال كارتيرون لـFilGoal.com: "كان هذا بسبب عدم احترام المنافس لنا. لقد تأخروا في الحضور إلى قاعة المؤتمرات، واستغرقوا وقتا طويلا للاحتفال، ولم يحترموا منافسهم".

واستمر "كل فريق يفترض أن يكون له وقت محدد للتعليق على المباراة".

FilGoal.com سأل كارتيرون عما قاله للاعبين بين شوطي اللقاء، لكنه رد بأنه "سر لا يمكن الإفصاح عنه".

أما عن كون المباراة انتهت 5-3 في النهاية بدلا من 5-1، فرد "هذا الأمر لا يمثل أي فارق بالنسبة لي. الخسارة هي خسارة بالنهاية".

كان كارتيرون قد سافر إلى بلاده من أجل قضاء إجازة لمدة 6 أيام، على أن يعود لمصر لقيادة تدريبات الزمالك استعدادا للفترة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

الدوري المصري الزمالك باتريس كارتيرون
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