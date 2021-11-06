انتهى دربي مانشستر - يونايتد (0) (2) سيتي

تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق81: فودين يسدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر ليونايتد

ق80: نزول فان دي بيك بدلا من فريد في تبديل ثالث ليونايتد

ق67: ماركوس راشفورد يشارك بدلا من جرينوود في تبديل جديد ليونايتد

ق46: دخول جيدون سانشو بدلا من إريك بايي في تبديل ليونايتد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جووووووووول! بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثاني لسيتي بعدما لحق بالكرة قبل أن تخرج من الملعب وسددها لتلمس دي خيا ثم إلى داخل الشباك

ق34: ما هذا يا دي خيا، يتصدى لتسديدة جديدة قوية من دي بروين، ثم تسديدة أخرى من كايل ووكر

ق33: دي خيا يواصل التألق ويمنع هدفا ثانيا لسيتي بالتصدي لتسديدة عكسية من لينديلوف إثر عرضية فودين من اليسار

ق30: بووووووووم! دي خيا يواصل التألق ويتصدى لتسديدة قوية من كانسيلو

ق29: أوووووو! تصد ممتاز من الحارس ديفيد دي خيا بعد تسديدة جابريل جيسوس من داخل منطقة الجزاء إثر هجوم خطير لسيتي من اليسار وتمريرة عرضية من فودين إلى دي بروين الذي سدد لكن الدفاع أبعدها

ق26: أوووووووو! تسديدة قوية من رونالدو على الطائر لكن إديرسون يتصدى للكرة بامتياز

ق7: جوووووول! الأول لسيتي يسجله إريك بايي في مرماه بالخطأ. بدأت الهجمة بتمريرة عرضية من اليمين تابعها إلكاي جوندوجان قبل أن يبعد لينديلوف الكرة، ثم أرسل كانسيلو عرضية من اليسار حاول بايي إبعادها لكن الكرة ذهبت في شباك ناديه

ق6: ضربة رأس لهاري ماجواير قائد يونايتد لكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة