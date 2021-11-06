ميدو للاعبي الزمالك: انظروا في المرآة واسألوا أنفسكم "هل تستحقون هذا الشرف؟"

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، رسالة قوية للاعبي فريقه.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أبارك لجماهير الأهلي الفوز المستحق، خاضوا المباراة بخطة واضحة من مدربهم، ولاعبيهم نفذوها بكل تفاصيلها، عكس لاعبي الزمالك".

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وأضاف "على معظم لاعبي الزمالك النظر في المرآة جيدا وأن يسألوا أنفسهم (هل يستحقون هذا الشرف أم لا؟".

مدرب الزمالك السابق أتبع "بالتأكيد باتريس كارتيرون له أخطاء مثل أي مدرب، يصيب أو يخطئ، لكن أسهل شيء هو إلقاء اللوم على المدرب".

وأتم "اللاعبون عليهم مراجعة أنفسهم، وأن يعلموا بأن لا شيء سيعوض جماهير الزمالك عن تلك الخسارة، سوى التتويج بالدوري".

كان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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