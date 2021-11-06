ميدو للاعبي الزمالك: انظروا في المرآة واسألوا أنفسكم "هل تستحقون هذا الشرف؟"

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، رسالة قوية للاعبي فريقه.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أبارك لجماهير الأهلي الفوز المستحق، خاضوا المباراة بخطة واضحة من مدربهم، ولاعبيهم نفذوها بكل تفاصيلها، عكس لاعبي الزمالك".

وأضاف "على معظم لاعبي الزمالك النظر في المرآة جيدا وأن يسألوا أنفسهم (هل يستحقون هذا الشرف أم لا؟".

صباحً الخير على الجميع..مبروك للاهلاوية يستحقوا فرحتهم بفريقهم كانوا نازلين مركزين وعندهم game plan واضح وتعليمات واضحه من مدربهم اللاعيبه بينفذوها بكل تفاصيلها عكس لاعبي الزمالك اللي لازم معظمهم يبصوا في المرايه كويس ويسألوا نفسهم هما يستحقوا شرف اللعب للزمالك ولا لأ! — Mido (@midoahm) November 6, 2021

مدرب الزمالك السابق أتبع "بالتأكيد باتريس كارتيرون له أخطاء مثل أي مدرب، يصيب أو يخطئ، لكن أسهل شيء هو إلقاء اللوم على المدرب".

وأتم "اللاعبون عليهم مراجعة أنفسهم، وأن يعلموا بأن لا شيء سيعوض جماهير الزمالك عن تلك الخسارة، سوى التتويج بالدوري".

اكيد كارتيرون عنده اخطاء زيه زي اي مدرب بيصيب وبيخطئ ولكن اسهل حاجه القاء اللوم على المدرب..اللاعيبه لازم تراجع نفسها وتعرف ان مفيش اي حاجه هتعوض جمهور الزمالك عن الاحراج اللي كلنا عيشناه امبارح الا الفوز بالدوري السنه دي.. — Mido (@midoahm) November 6, 2021

كان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.