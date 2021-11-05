بانون: فعلنا ما يفضله الزمالك في أول ربع ساعة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

الأهلي - بدر بانون

كشف بدر بانون مدافع الأهلي أن تركيز الفريق كان التسجيل بشكل مبكر في شباك الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري بنتيجة 5-3. (طالع التفاصيل)

وقال بدر بانون عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "حققنا المكسب من أجل جماهير الأهلي".

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أضاف "هدفنا كان في بداية المباراة أن نستحوذ على الكرة في أول ربع ساعة لأن الزمالك يفضل ذلك دائما".

وأكمل "ركزنا على صناعة الفرص وأن نسجل من أول فرصة وسجلنا 3 أهداف، ولعبنا في الشوط الثاني على مرتدات".

وأتم "الزمالك خاض مباراة كبيرة تُشرف الكرة المصرية".

وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.

بدر بانون الأهلي في الدوري الدوري المصري
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