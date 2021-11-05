بانون: فعلنا ما يفضله الزمالك في أول ربع ساعة

كشف بدر بانون مدافع الأهلي أن تركيز الفريق كان التسجيل بشكل مبكر في شباك الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري بنتيجة 5-3. (طالع التفاصيل)

وقال بدر بانون عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "حققنا المكسب من أجل جماهير الأهلي".

أضاف "هدفنا كان في بداية المباراة أن نستحوذ على الكرة في أول ربع ساعة لأن الزمالك يفضل ذلك دائما".

وأكمل "ركزنا على صناعة الفرص وأن نسجل من أول فرصة وسجلنا 3 أهداف، ولعبنا في الشوط الثاني على مرتدات".

وأتم "الزمالك خاض مباراة كبيرة تُشرف الكرة المصرية".



















































































































































































































































































































































































وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.