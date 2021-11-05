معلول: أظهرنا شخصية الأهلي.. وعاقدون العزم لعودة الدوري لمكانه الطبيعي

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الزمالك

شدد علي معلول على عزم لاعبي الأهلي العودة لمكانه الطبيعي في الدوري بعد الفوز الكبير على الزمالك.

وفاز الأهلي بنتيجة 5-3 في قمة تاريخية على الزمالك في مباراة شهدت ثنائية من الدولي التونسي. (طالع التفاصيل)

وقال علي معلول عبر قناة الأهلي: "مبروك للجمهور، أظهرنا شخصية الأهلي ولاعبيه، صعب نخسر ألقاب متتالية".

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وأضاف "عاقدون العزم لعودة الدوري لمكانه الطبيعي".

وأردف "زوجتي أخبرتني قبل المباراة بإنني سأسجل، أهدى الأهداف لإبنائي والجمهور".

وأكمل عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "هي 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري، روحنا كانت إيجابية".

وتابع "أردنا أن نُعيد المياة لمجاريها ولا يمكن أن نخسر أمام المنافس المباشرة مرة أخرى، ولذلك أردنا استعادة ثقة الجماهير بنا".

وأتم "الأهلي عاد لمكانه الطبيعي".

الأهلي علي معلول في الدوري في القمة الدوري المصري
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