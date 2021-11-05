الخطيب يلغي عقوبة السوبر ويصرف مكافأة إضافية بعد الفوز في القمة

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلغاء العقوبة المالية التي وقعها على الفريق والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري بنتيجة 5-3. (طالع التفاصيل)

وشدد الخطيب على "ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبد الحفيظ".

وأصدر الأهلي بيانا جاء كالآتي:

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في القمة 123. وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

ووجه الشكر لكل منظومة الفريق الأول ، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة اليوم.

وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وقرر الكابتن محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر «300 ألف جنيه». وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي ، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبد الحفيظ.

🚨| الكابتن الخطيب يهنئ جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين ويلغي عقوبة السوبر.. ويصرف مكافأة إضافية 🦅❤️💪 pic.twitter.com/6PyP5HF2tt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 5, 2021

وبتلك النتيجة تشهد القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها برصيد 8 أهداف.

لأول مرة يستقبل الزمالك 3 أهداف في مباراة واحدة منذ مواجهة الترجي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في مارس العام الجاري، وكانت المباراة تحت قيادة جايمي باتشيكو.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة للأبيض تحت قيادة باتريس كارتيرون بعد 25 مباراة متتالية وهو رقم حققه الأبيض في 2004 مع المدرب البرتغالي نيلو فينجادا.

سلسلة الفرنسي بدأت بعد الخسارة من الأهلي في الدور الأول الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، وانتهت اليوم بالخسارة في القمة من جديد.

ولا زال بيتسو موسيماني يتفوق على الزمالك مع الأهلي في 4 مواجهات فاز في 3 وتعادل في واحدة.

وأدار محمد عادل المباراة تحكيميا لتصبح تلك مباراة القمة الثالثة على التوالي التي يديرها حكم مصري.

فوز رفع رصيد الأهلي في الصدارة إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط تراجع بها للمركز الخامس.