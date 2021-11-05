بداية ولا أروع.. غزل المحلة يُسقط إنبي بثلاثية محققا أفضل انطلاقة منذ 15 عاما

أكمل غزل المحلة انطلاقه الرائعة في الدوري المصري بالفوز 3-0 على إنبي في الجولة الثالثة على ملعب المحلة.

وسجل أهداف زعيم الفلاحين: عبده يحيى، وصلاح ريكو بالخطأ في مرماه، وأحمد غنيم من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة إلى 7 نقاط، مرتقيا إلى المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد إنبي عند ثلاث نقاط في المركز الـ13.

وحقق غزل المحلة أفضل انطلاقة له في الدوري منذ بداية الألفية، بالوصول للنقطة السابعة من أول 3 جولات.

واستهل الغزل مشواره بالتعادل مع المصري 1-1 ثم الفوز على إيسترن كومباني 3-2 والفوز على إنبي 3-0.

وكانت الانطلاقة الأفضل لزعيم الفلاحين موسم 2006-07 بعدما حقق الفريق الفوز على الزمالك وطنطا وخسر من الإسماعيلي مكتفيا بـ 6 نقاط.

ولم يعرف إنبي الفوز على المحلة منذ يناير 2016، منذ ذلك الحين فاز المحلة في مباراة وتعادلا في 2 بمسابقة الدوري.

التشكيل

قاد عبده يحيى هجوم غزل المحلة ومن خلفه الثلاثي باولن فوافي وإبراهيما كونيه وأحمد عفيفي.

بينما بدأ النيجيري جون إيبوكا في هجوم إنبي ومن خلفه أحمد العجوز ودينوبيتر جود.

وصف المباراة

تقدم المحلة في الدقيقة الـ17. تسديدة من باولن فوافي من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن فتابعها عبده يحيي داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة للشباك الخالية.

وأضاف أصحاب الأرض هدفا ثانيا في الدقيقة الـ43. ركنية نفذها هشام عادل، وسجلها صلاح ريكو بالخطأ في مرماه برأسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المحلة بهدفين.

الشوط الثاني شهد ضغطا من لاعبي إنبي بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 59 كاد حميد ماو أن يضيف الهدف الثالث لزعيم الفلاحين لكن رأسيته مرت أعلى من العارضة.

وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء تحصل الغزل على ركلة جزاء بعد إعاقة علي فوزي لإيهاب سمير داخل منطقة الجزاء، انبرى أحمد غنيم للكرة وسدد على يمين الحارس محمود جاد.

محمد عودة أجرى 3 تغييرات لتنشيط الهجوم فأخرج باولن فوافي وعبده يحيى وإبراهيما كونيه، وأشرك خالد الأخميمي وهشام عادل ومالك توريه.

هدأت أحداث اللقاء قليلا في الدقائق الأخيرة ليكمل المحلة انطلاقته الرائعة.