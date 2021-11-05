الانطلاقة ناجحة.. سيدات دجلة تحصدن أول انتصار في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 18:34

كتب : FilGoal

نهى ممدوح تحتفل بالهدف الأول في دوري أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة

حققت سيدات وادي دجلة الفوز في أول مباراة بتاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات على حساب مانديه المالى بنتيجة 3-1.

وتقام النسخة الأولى من المسابقة في مصر على أرض ملعبي الدفاع الجوي والسلام بين يومي 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

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الشوط الأول انتهى بتقدم سيدات وادي دجلة بنتيجة 2-1، تقدمت نهى ممدوح بالهدف الأول للغزلان من علامة الجزاء.

وأضافت فاتاماتا ديكوريه الهدف الثاني لدجلة، وقلصت أوا تراوري النتيجة للفريق المالي قبل نهاية الشوط الأول.

وعززت ياسمين سريريه تفوق دجلة بالهدف الثالث ليحصد الغزلان الانتصار الأول.

وحصدت هيام عبد الحفيظ مدافعه دجلة جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وتلتقي سيدات دجلة يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات مع مالابو كينجز الغيني الاستوائي.

دوري أبطال إفريقيا سيدات وادي دجلة نهى ممدوح
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