الانطلاقة ناجحة.. سيدات دجلة تحصدن أول انتصار في دوري أبطال إفريقيا
الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 18:34
كتب : FilGoal
حققت سيدات وادي دجلة الفوز في أول مباراة بتاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات على حساب مانديه المالى بنتيجة 3-1.
وتقام النسخة الأولى من المسابقة في مصر على أرض ملعبي الدفاع الجوي والسلام بين يومي 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.
وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.
الشوط الأول انتهى بتقدم سيدات وادي دجلة بنتيجة 2-1، تقدمت نهى ممدوح بالهدف الأول للغزلان من علامة الجزاء.
🙏 Anticipation.
🧠 Concentration.
⚽ 𝙂𝙊𝘼𝙇!
That's how Noha Mamdouh Abdelaziz scored the first ever #TotalEnergiesCAFWCL goal! 🔥🤩#ItsTimeItsNow pic.twitter.com/RNA5xQIS3U— #TotalEnergiesCAFWCL (@CAFwomen) November 5, 2021
وأضافت فاتاماتا ديكوريه الهدف الثاني لدجلة، وقلصت أوا تراوري النتيجة للفريق المالي قبل نهاية الشوط الأول.
وعززت ياسمين سريريه تفوق دجلة بالهدف الثالث ليحصد الغزلان الانتصار الأول.
وحصدت هيام عبد الحفيظ مدافعه دجلة جائزة أفضل لاعبة في المباراة.
🦌 Hayam Abdelhafez 🦌
The Wadi Degla brilliant defender is the TotalEnergies Women of the Match! 👏@Football2Gether | #TotalEnergiesCAFWCL | #ItsTimeItsNow pic.twitter.com/98nX6YZuA4— #TotalEnergiesCAFWCL (@CAFwomen) November 5, 2021
وتلتقي سيدات دجلة يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات مع مالابو كينجز الغيني الاستوائي.