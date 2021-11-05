إيسترن كومباني يعلن إقالة علاء نوح.. وفي الجول يكشف المرشحين لخلافته

ثالث الراحلين عن الدوري المصري تحدد رسميا. إيسترن كومباني أعلن إقالة علاء نوح من تدريب الفريق.

كشف باسم عادل المشرف على الكرة بنادي إيسترن كومباني عن إقالة علاء نوح مدرب الفريق من منصبه خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي، وأسامة نبيه مدرب الزمالك السابق، هما الأقرب لتولي تدريب الفريق خلفا لـ حمادة نوح.

وجاء قرار إيسترن كومباني بعد الخسارة أمام سموحة بثلاثية في ثالث جولات الدوري المصري.

إيسترن كومباني بدأ الدوري بثلاث هزائم متتالية أمام المقاولون العرب، وغزل المحلة، وسموحة، ليصبح رصيده صفر من النقاط بعد مرور ثلاث جولات.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر بعد نهاية التوقف الدولي المقبل، يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويعد علاء نوح هو ثالث الراحلين عن الدوري المصري بعد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وطلعت يوسف مدرب الإسماعيلي.