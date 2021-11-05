مؤتمر توخيل - استمرار غياب لوكاكو وفيرنر.. والكشف عن حالة ماونت

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:01

كتب : أحمد أباظة

توماس توخيل - تشيلسي - مالمو

كشف توماس توخيل مدرب تشيلسي عن مستجدات قائمة فريقه وموقف الغائبين مثل ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر، ولاعبي الوسط ميسون ماونت وماتيو كوفاسيتش.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي: "لا جديد بشأن روميلو وتيمو. الثنائي خارج المباراة. ماركوس ألونسو أيضا خارج المباراة حيث أصيب في آخر دقيقة من مباراة مالمو".

وأضاف "ألونسو حاول المشاركة في التدريبات ولكن الضغط على كاحله كان كبيرا للغاية. لا يوجد شيء كبير بشأن هذه الإصابة ولكنها مؤلمة للغاية في الوقت الحالي".

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وتابع "كوفاسيتش خارج المباراة أيضا، بينما يتواجد كريستيان بوليسيتش مع المجموعة".

وعن موعد عودة لوكاكو قال توخيل: "لدينا التوقف الدولي الآن وبعده سيكون الأمر أكثر وضوحا. سنرى في الأسبوع الثاني من التوقف".

أما عن موقف ميسون ماونت أوضح المدرب الألماني "ميسون كان مريضا ولكن اتضح أن السبب كان ضرس العقل. ماونت عاد إلى التدريبات وخسر بعض الوزن كونه لم يتمكن من الأكل بشكل صحيح، ولكنه يأخذ العلاج وسنرى ما سيحدث. سيتواجد في القائمة لمباراة الغد ويمكنه اللعب لبعض الوقت".

وعن إمكانية مشاركته مع منتخب إنجلترا في التوقف الدولي قال توخيل: "إذا كان كل شيء بخير، ولكنه بحاجة للعلاج الصحيح. نشعر بالفخر كلما تم اختياره ونحن ندعمه ولكن لا يوجد ما نخفيه. هناك وضع قائم ويجب الاعتناء به".

أما عن كثرة التوقفات الدولية علق توخيل قائلا: "هناك الكثير من التوقفات الدولية والكثير من المسابقات والكثير من المباريات للاعبين. هذا يزيد الكم وليس الجودة وهذا أكثر من اللازم. الأمر بهذه البساطة".

أخيرا عن تولي أنطونيو كونتي قيادة توتنام هوتسبر اختتم مدرب تشيلسي "بالتأكيد هذا خبر جيد للبريميرليج، فهو واحد من أفضل المدربين في العالم بالنظر لأرقامه وألقابه. سيجعل اللعب ضد توتنام صعبا للغاية. أنا سعيد في موقعي ولست قلقا بشأن ما يفعله الآخرون".

يذكر أن تشيلسي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول أقرب ملاحقيه.

توخيل لوكاكو ماونت تشيلسي فيرنر
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