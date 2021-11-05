مؤتمر جوارديولا: يونايتد تحسن بتواجد رونالدو.. ولن أجيب على ذلك السؤال

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 16:25

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن انضمام كريستيانو رونالدو إلى غريمه التقليدي يونايتد جعله يتحسن كثيرا في الهجوم.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه سيتي في ملعب أولد ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "حظينا بمباريات جيدة أمامهم لكن ربما لم تكن النتائج جيدة عدا مباراة واحدة كانت مملة بيننا والتي انتهت الموسم الماضي بالتعادل السلبي".

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وأكمل "الآن يمتلك يونايتد رونالدو وأصبحوا أفضل وتحسنوا ونعرف الإمكانيات التي يمتلكونها".

وعن هل كان سيتي قريبا من ضم رونالدو قبل انتقاله إلى يونايتد قادما من يوفنتوس رد جوارديولا "لا أتحدث عادة عن لاعبين من فرق أخرى، أنا واثق أن رونالدو سعيد في يونايتد".

أما عن رأيه في أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد قال: "هنيئا ليونايتد فهم يحققون نتائج جيدة ضدنا ويقومون ببعض الأشياء أسبوع بعد أسبوع لديهم قوة بدنية لا تصدق ولديهم لاعبين يركضون بالكرة خلف المهاجمين بشكل جيد خاصة برونو فيرنانديز عندما يمتلك الكرة".

وأكمل "مانشستر يونايتد؟ ماذا يمكن أن أقول في القرن الماضي كان فريق جيد دائما هذا الموسم فازوا بالمباريات والموسم الماضي لم يكن سيئا لهم".

وعن اقتراب تشافي هيرنانديز من تولي مسؤولية تدريب برشلونة بشكل رسمي بعد إعلان السد القطري فسخ تعاقده علق جوارديولا "هل تم تأكيد الأمر؟ لم أتحدث مع تشافي لكنني أحب ذلك، لكن إن تم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي فبالطبع أتمنى له الحظ الجيد وأنا واثق أنه سيقوم بعمل رائع".

ويحتل يونايتد المركز الخامس بـ17 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه أرسنال.

فيما يأتي سيتي ثالثا بـ20 نقطة بالتساوي مع ملاحقه وست هام ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأول.

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