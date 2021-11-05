ديلي ميل: يونايتد رفض فرصة تجديد عقد بوجبا في 2019.. اللاعب لم يرغب في ترك مانشستر مجانا

فوت مانشستر يونايتد فرصة تمديد تعاقد بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق في عام 2019 وعوضا عن ذلك قرر تفعيل بند مده سنة إضافية.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن بوجبا تقدم بطلب شخصي قبل عامين لإدارة ناديه لتجديد التعاقد رغم اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه.

لكن إدارة النادي قررت تفعيل بند السنة الإضافية في تعاقده بدلا من التجديد.

وأشار التقرير إلى أن المقربين من بوجبا نفوا بشكل قاطع صحة الأنباء المنتشرة عن رغبته في ترك يونايتد مجانا وأن الأمر ليس ضمن خططه.

وينتهي تعاقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل.

وربطت التقارير الصحفية بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو فريقه السابق يوفنتوس.