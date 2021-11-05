مؤتمر أرتيتا: علينا الحذر من واتفورد.. وأحب صنع لاعبي فريقي المشاكل لمدرب إنجلترا

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن فريقه عليه الحذر من ملاقاة واتفورد قائلا: "في هذا الدوري يستطيع أي فريق هزيمتك يجب أن نكون حذرين".

ويستضيف أرسنال منافسه واتفورد الأحد المقبل في ملعب الإمارات في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وعن قيادته للفريق في 100 مباراة قال المدرب الإسباني: "رحلة لا تصدق وسريعة، حدث الكثير خلالها ومن دواعي سروري أن أكون هنا".

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أما عن عدم ضم بن وايت وإيميلي سميث روي لقائمة إنجلترا قال: "جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا عليه القيام باختيارات صعبة ولديه اختيارات عديدة".

واستدرك "لكن ما أحبه أن من لاعبي فريقي أنهم يؤدون بمستوى جيد يجعل جاريث ساوثجيت في مشكلة عند الاختيار".

وأردف "أعتقد أنه على سميث روي أن يكون سعيدا باستبعاده لأنه إن كان الجمهور يشعر بالضيق لعدم ضمه فهذا فيظهر المستوى الذي يلعب فيه، وبالتأكيد لحظة انضمامه لمنتخب إنجلترا ستأتي في الوقت المناسب".

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الخامس.

فيما يأتي واتفورد في المركز الـ16 بـ10 نقاط.

أرتيتا أرسنال واتفورد
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