القمة 123 - نجوم الزمالك يجيبون لـ في الجول: أوباما أم مصطفى فتحي ولماذا الجبهة اليمنى أقوى

من يقود هجوم الزمالك ومن يبدأ في مركز صانع الألعاب ونصائح ولماذا جبهة الأبيض اليمنى أقوى من اليسرى؟

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري.

عديد التساؤلات تُطرح قبل القمة 123 بين قطبي الكرة المصرية، هنا نجوم الزمالك السابقين يجيبون عبر FilGoal.com.

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الجزيري أم السعيد؟

يجيب محمد صلاح وطارق يحيى مدربا الزمالك وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق على من الأفضل أن يبدأ في هجوم الأبيض؟

وقال محمد صلاح: "سيف الدين الجزيري بكل تأكيد لأنه يمتلك سرعات والأهلي لديه بطيء في خط الدفاع، عمر السعيد يمتلك رأسا ذهبية لكن الجزيري يتفوق في السرعة".

طارق مصطفى أيضا لديه رأي فيقول: "كارتيرون لا يُغير كثيرا لكن طالما بدأ المباراة الماضية بعمر السعيد سيبدأ مباراة القمة بسيف الجزيري".

وأضاف "الجزيري متحرك وخصوصا إذا كان الاهلى سيبدأ بثلاثي في الدفاع، فهنا الزمالك لا بد أن يكون المهاجم متحرك وليس ثابتا".

على النقيض يفضل طارق يحيى أن يبدأ السعيد أساسيا فقال: "وجهة نظرى الخاصة أن لابد أن يبدأ كارتيرون بالسعيد فى قيادة الهجوم لأن قدمه فى الملعب وأحرز هدفين فى المباراتين الماضيتين أمام إنبى وطلائع الجيش".

السعيد سجل هدفين من 4 تسديدات بمعدل هدف لكل 48 دقيقة، كما صنع فرصة واحدة محققة.































































































































































مصطفى فتحي أم أوباما؟

شارك أوباما في الفوز على إنبي في الجولة الأولى وغاب بسبب الإجهاد ليبدأ مصطفى فتحي بدلا منه أمام طلائع الجيش، من الأفضل له أن يبدأ؟

طارق مصطفى يفضل أن يبدأ أوباما المباراة: "بالتأكيد أوباما، مصطفي فتحي الأفضل أن يلعب كجناح وليس في مركز 10 التي لها مواصفات خاصة، مصطفي على الطرف اليمين يصبح مميزا ويتوغل على المرمى ومميز في المراوغات".

وأضاف "أوباما بيلعب على المرمى ويعد رأس حربة ثانٍ ويساند في الوسط،وله دور في تغيير طريقة اللعب".

محمد صلاح يفضل أيضا أوباما على حساب مصطفى فتحي.

أوباما هو أكثر لاعب يستعيد الكرة بين لاعبي الزمالك بمتوسط 3 مرات في المباراة.

وهو ثاني أكثر لاعب إكمالا للتمريرات الصحيحة بعد طارق حامد برصيد 53 تمريرة.

ويجمع طارق يحيى معهم أيضا "أرى الأفضل مشاركة أوباما فى إذا تعافى من الإصابة لا يعانى من أى إصابات على أن يكون مصطفى فتحي ورقة رابحة على دكة الزمالك أستطيع اللجوء لها على حسب سير اللقاء".

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قوة الجبهة اليمنى

سجل زيزو هدفين وصنع هدفين وتظهر الجبهة اليمنى بشكل أوضح رفقة حمزة المثلوثي في صناعة فرص الأبيض المهمة.

لذلك لماذا الجبهة اليمنى يظهر تأثيرها بشكل أوضح من اليسرى في الزمالك؟

محمد صلاح يوضح السبب قائلا: "الثنائي وزيزو والمثلوثي في أفضل حالاتهم الفنية سواء فنيا أو بدنياـ لكن أشرف بنشرقي سيواجه صعوبة في مواجهة أكرم توفيق وخلال الفترة الاخيرة ليس في مستواه لأسباب مختلفة لا أحد يعلمها سوى أشرف بنشرقي".

وأكمل "الأهلي يهاجم من الناحية اليسرى عن طريق علي معلول وهنا ستتسبب مشكلة كبيرة للأهلي لأن الجهة اليمنى بالكامل تهاجم وهي الأقوى للزمالك وفي حال هجوم علي معلول سيكون هناك مشكلة كبيرة لدفاع الأهلي".

علي معلول هو أكثر لاعب أرسل عرضيات في الأهلي، بينما أحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي الأكثر من الزمالك.

طارق مصطفى أوضح لماذا يختلف أداء الجهة اليسرى عن اليمنى؟

وقال طارق مصطفى "الناحية اليمين بها من يدافع ومن يهاجم وتمتلك سرعات وتغيير طريقة اللعب عن طريق زيزو من خلال لعب العرضية أو الاختراق أو التسديد، أما المثلوثي يدخل للعمق ويدافع بشكل جيد ويرسل عرضيات جيدة".

وواصل عن الفارق بين الجبهتين: "فتوح يدخل للعمق ويلعب أما أشرف بنشرقي يدخل ويفضل مواجهات واحد ضد واحد ويهدد الخصم ويدخل إلى منطقة الجزاء في العمق للتسديد".

وأكمل "في النهاية لا يوجد فارق بين الجبهتين والمفهوم الأصح أن الجبهتين يكملان بعضهما البعض، وكل طرف من الأطراف له مميزاته".

وأخيرا يجيب طارق يحيى:"بالفعل جبهة المثلوثى وزيزو أقوى هجوميا من جبهة فتوح وبنشرقى ولكن تلك تعليمات من المدير الفنى حيث منح التقدم للجبهة لليمنى فى الوقت الذى يطلب فيه من فتوح عدم التقدم".











































































































































اختيارات خاصة

بين محمد عبد الشافي أو أحمد فتوح يختار طارق يحيى مشاركة الأول فيكشف السبب قائلا: "مباراة القمة تحتاج للخبرة لذلك اخترت عبد الشافى على حساب فتوح كون الأول يمتاز بالخبرات العالية وهذا لا يعيب فتوح فهو لاعب واعد".

بينما يرى محمد صلاح أن مشاركة بيرسي تاو ولويس ميكيسوني سيكون أفضل لدفاع الزمالك فقال: "الأهلي سيواجه مشكلة كبيرة في حال مشاركة الثنائي الأهلي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني لأنه يمتلك السرعة والهجوم والأدوار الدفاعية بعيدة عنهم فمشاركته أفيد للزمالك لكن في حال مشاركة حسين الشحات أو محمود عبد المنعم "كهربا" سيسببون مشاكل لخط دفاع الأبيض".

وأخيرا يفضل طارق مصطفى ألا يُغير كارتيرون أفكاره والاعتماد على خطة 4-2-3-1.