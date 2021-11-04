القمة 123 - نجوم الأهلي يجيبون لـ في الجول: من يقود الهجوم والخطة الأمثل لـ موسيماني

من يقود هجوم الأهلي وما هي الخطة الأمثل ونصائح ولماذا يتراجع أداء الأهلي؟

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري.

عديد التساؤلات تُطرح قبل القمة 123 بين قطبي الكرة المصرية، هنا نجوم الأهلي السابقين يجيبون عبر FilGoal.com.

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سر تراجع أداء الأهلي

يجيب أسامة عرابي مدرب الأهلي وشريف عبد الفضيل وياسر ريان نجمي الأهلي سابقا دفاعيا على لماذا يعاني الأهلي في بعض فترات المباراة من تراجع الأداء؟

يقول أسامة عرابي لـ FilGoal.com: "كل أندية العالم تعاني، الدوري الانجليزي تري كيف تعاني الأندية، في مباريات يقدم الفريق مستوي مميز ومباريات أخرى المستوى ليس على الشكل الأمثل، فالأهلي لا يعاني والموسم لا زال في البداية ومبارك الاسماعيلي كانت مميزة لكن دفاع البنك الأهلي جعل المباريات ليست سهلة".

فيما يرى شريف عبد الفضيل أن البنك الأهلي هو من جعل المباراة صعبة على موسيماني قائلا: "أداء الأهلي أمام البنك الأهلي كان نتيجة مواجهة منافس شاهد الأهلي جيدا ودرس أوراقه في مباراته الإسماعيلي ونجح في تضييق الخطوط وغلق المساحات".

وأوضح "البنك الاهلي درس حتى طريقة بيرسي تاو وتحركاته، موسيماني ليس ساحرا ولكنه تعامل مع الأمر ونجح في تعديل الطريقة وتحقيق الفوز".

وأرجع ياسر ريان أسباب تراجع الأداء أمام البنك الأهلي قائلا: "نتيجة تغير الطريقة ولكنه ليس تراجع بالمعنى الحرفي، تغيير الطريقة ينتج عنه بعض الأمور ومازال الوقت طويل للحكم على الأداء".

وأكمل "ليس من المناسب للنادي الأهلي أن يبالغ في التأمين الدفاعي أمام البنك الأهلي مع كامل الاحترام له، الحل كان الأفضل أن يلعب بطريقة 4-2-3-1".

وأردف ريان "موسيماني اكتسب خبرات الدوري المصري الآن وأصبح يملك القدرة على تغيير خططه".





































































































































































































































































































































المهاجم

بين البدء بـ بيرسي تاو الذي سجل ثنائية أمام الإسماعيلي أو محمد شريف صاحب هدف الفوز ضد البنك الأهلي، هنا السؤال.

أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق يفضل تواجد محمد شريف "لأنه الأفضل هجوميا".

فيما يرى شريف عبد الفضيل: "من الوارد توظيف تاو كجناح ولهذا كنت أتمنى ان يشارك بهذا المركز ولو لدقائق أمام البنك الأهلي من أجل مزيد من الانسجام".

وأوضح شريف "هناك وجهات نظر فنية وفقا لرؤية كل مدير فني وإن كنت اعتقد أن تواجد محمد شريف ضروري وكذلك تواجد أفشة في المركز 10 وربما يكون ميكسيوني بديلا له".

وقال ياسر ريان "لابد أن يعود محمد شريف للمشاركة في التشكيل الأساسي، الأفضل أن يكون على حساب لويس ميكسيوني".

محمد شريف شارك في 36 دقيقة فقط الموسم الجاري سجل هدفا من أصل 3 تسديدات على مرمى البنك الأهلي، وهو صاحب أفضل معدل تهديفي في الدوري بالمقارنة بعدد الدقائق حتى الآن.

بينما تحصل ميكسيوني على ركلة جزاء في المباراة الأولى ضد الإسماعيلي، وسجل تاو ثنائية من أصل 3 تسديدات أمام الدراويش.

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جوووووول محمد شريف يتقدم للنادي الأهلي أمام الحرس الوطني في الدقيقة 9 🦅💥



بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/846lhrZUkL — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021

الخطة الأمثل

بين 3-4-3 التي بدأ بها الأهلي مشواره في الدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي، أو العودة إلى 4-2-3-1 التي اعتاد عليها الجميع للمارد الأحمر، هنا يأتي السؤال؟

يفضل أسامة عرابي العودة لخطة 4-2-3-1، مثلما لعب الأهلي سابقا واعتاد اللاعبون.

ويشاطره شريف عبد الفضيل الرأي إذ يقول: "الافضل في القمة أن يبدأ بطريقة 4-2-3-1 وأن يشارك شريف بشكل أساسي وهناك حسام حسن قاطرة كروية على مقاعد البدلاء".

وأردف "الأهلي يملك عناصر مميزة خاصة عمار حمدي وأحمد حمدي عبد القادر، كل المراكز بها منافسة قوية".

وعلى العكس يأتي رأي ياسر ريان فيري الطريقة الأنسب أمام الزمالك: "4-3-3 فهي طريقة متوازنة وتمنح الفريق توازن دفاعي وهجومي وثقل في وسط الملعب".

عودة أليو ديانج بعد انتهاء إيقافه قد تساهم في تفكير موسيماني للعب بثلاثي في خط الوسط رفقة حمدي فتحي وعمرو السولية.











































































































































































نصائح قبل القمة

أسامة عرابي تحدث عن أبرز ما يميز لاعبي الزمالك قائلا: "الضربات الثابتة للزمالك مميز في ذلك فهو يمتلك اكثر من لاعب أبرزهم محمود حمدي الونش ومحمود علاء وأشرف بنشرقي وعمر السعيد".

وتابع "وأخطرهم بنشرقي فهو لاعب مميز جدا، وجبهة الزمالك اليمنى والأهلي اليسرى ستكون الأهم خلال المباراة للفريقين".

أحمد سيد زيزو صنع هدفين وفرصة محققة للتسجيل وسدد 4 كرات على مرمى الخصوم سجل منها هدفين.

فيما قال شريف عبد الفضيل: "يجب على موسيماني عدم فتح الخطوط لأن الزمالك مميز في الشق الأمامي".

وأردف "معروف أن باتريس كارتيرون (مدرب الزمالك) يترك الاستحواذ للمنافس خاصة إنه يملك عناصر جيدة مثل عمر السعيد وبنشرقي وأحمد سيد زيزو".