عبد الله السعيد: لم نقدم أفضل أداء ضد الاتحاد

قال عبد الله السعيد قائد بيراميدز إن فريقه لم يقدم أفضل أداء ضد الاتحاد السكندري ولكن الخبرات حسمت المباراة لصالحه.

وفاز بيراميدز على الاتحاد اليوم الخميس بثلاثية دون رد في ملعب الدفاع الجوي ليتصدر جدول الترتيب ويحقق أفضل انطلاقة في تاريخ النادي بالمسابقة.

وقال عبد الله السعيد عقب المباراة: "هدفنا دائما الفوز في كل المباريات".

وواصل "لم نقدم أفضل أداء لنا في ظل غياب التركيز لبعض الوقت لكن خبرة اللاعبين حسمت اللقاء لصالحنا".

وأتم "أفعل كل شيء لمساعدة زملائي في تحقيق الفوز والانتصارات في جميع المباريات وفخور بأرقامي وأهدافي لكن الأهم هو الفوز".

وسجل عبد الله السعيد 117 هدفا في الدوري وهو خامس أكثر المسجلين بتاريخ المسابقة ويفصله عن المركز الرابع وأسطورته مصطفى رياض خمسة أهداف فقط ليعادله وستة ليتجاوزه.