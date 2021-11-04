عبد الله السعيد: لم نقدم أفضل أداء ضد الاتحاد

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 22:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد

قال عبد الله السعيد قائد بيراميدز إن فريقه لم يقدم أفضل أداء ضد الاتحاد السكندري ولكن الخبرات حسمت المباراة لصالحه.

وفاز بيراميدز على الاتحاد اليوم الخميس بثلاثية دون رد في ملعب الدفاع الجوي ليتصدر جدول الترتيب ويحقق أفضل انطلاقة في تاريخ النادي بالمسابقة.

وقال عبد الله السعيد عقب المباراة: "هدفنا دائما الفوز في كل المباريات".

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وواصل "لم نقدم أفضل أداء لنا في ظل غياب التركيز لبعض الوقت لكن خبرة اللاعبين حسمت اللقاء لصالحنا".

وأتم "أفعل كل شيء لمساعدة زملائي في تحقيق الفوز والانتصارات في جميع المباريات وفخور بأرقامي وأهدافي لكن الأهم هو الفوز".

وسجل عبد الله السعيد 117 هدفا في الدوري وهو خامس أكثر المسجلين بتاريخ المسابقة ويفصله عن المركز الرابع وأسطورته مصطفى رياض خمسة أهداف فقط ليعادله وستة ليتجاوزه.

عبد الله السعيد بيراميدز في الدوري الاتحاد السكندري
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