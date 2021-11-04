سكاي: إيدي هاو يوافق على تدريب نيوكاسل

وافق إيدي هاو المدير الفني الأسبق لبورنموث على تولي القيادة الفنية لنيوكاسل بعقد يمتد لعامين ونصف.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن المدرب الإنجليزي الشاب وافق بالفعل على تدريب نيوكاسل خلفا لستيف بروس.

وأشار التقرير إلى أنه سيكون من الصعب إتمام الاتفاقات بين الطرفين ليتواجد هاو على مقعد القيادة الفنية في لقاء الفريق المقبل ضد برايتون.

ولكنه من المتوقع أن تتم المفاوضات خلال عدة أيام ليتولى قيادة الفريق رسميا.

وأشار التقرير إلى إن إدارة نيوكاسل شعرت بالانبهار بالطريقة التي شرح بها وجهة نظره المتعلقة بالنادي والتفاصيل التي ركز عليها لتطوير الفريق.

وبذلك سيكون إيدي هاو أول مدرب يتولى قيادة نيوكاسل في الحقبة الجديدة بعد بيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي.

وسبق لإيدي هاو قيادة بورنموث مرتين الأولى من 2008 لـ2011 والثانية من 2012 لـ2020، وتخللهما تجرب مع بيرنلي في عام 2011 استمرت لـ10 أشهر.

ويعد أبرز إنجازات هاو هو الصعود مع بورنموث من الدرجة الثالثة وقيادته للفريق للصعود نحو بريميرليج والاستمرار فيه قبل الهبوط بنهاية موسم 2019-2020.