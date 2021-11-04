بينهم شقيقه وخليفة مورينيو.. تعرف على طاقم كونتي الفني في توتنام

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 20:39

كتب : أحمد أباظة

أنطونيو كونتي

أعلن توتنام هوتسبر الإنجليزي عن انضمام رايان ميسون إلى طاقم المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي، ليكتمل القوام بانضمام المدرب المؤقت السابق للفريق، عدا منصب وحيد.

وتولى ميسون -30 عاما- تدريب الفريق بصورة مؤقتة لمدة 6 أسابيع في نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي انتقل لتدريب روما الإيطالي ببداية الموسم الحالي.

ونجح ميسون في فترته المؤقتة بضمان المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي في اليوم الأخير من الموسم، حيث فاز بـ4 مباريات في البريميرليج من أصل 7.

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وبعد نهاية هذه الفترة، عاد لاعب وسط توتنام السابق إلى عمله الأصلي كرئيس التنمية في أكاديمية النادي، وذلك بعد تعيين نونو إسبريتو سانتو مدربا للفريق، قبل أن يُقال ويتم التعاقد مع كونتي.

أما عن بقية الجهاز الفني، يتواجد جيانلوكا كونتي شقيق المدرب الإيطالي كمحلل فني ومدرب مساعد، حيث سبق له العمل مع شقيقه في مختلف الأدوار.

ويتواجد أيضا الثلاثي كوستانتينو كوراتي وجيان بييرو فينتروني وستيفانو برونو كمدربين للياقة البدنية.

المقعد الشاغر الوحيد المتبقي قبل انطلاق مهمة كونتي -52 عاما- بأولى المباريات ضد فيتيس الهولندي في دوري المؤتمر، هو مدرب حراس المرمى.

يذكر أن ميسون اعتزل في 2018 بصفوف هال سيتي في عمر 27 عاما، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس.

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