في اللحظات الأخيرة.. تصريح العمل يمنح كونتي بدايته الرسمية في قيادة توتنام

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 18:57

كتب : أحمد أباظة

أنطونيو كونتي

أعلن توتنام هوتسبر رسميا عن المباراة الأولى التي سيقودها مدربه الجديد أنطونيو كونتي، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأمور الإجرائية.

وستبدأ هذه المباراة بعد ساعات قليلة، ضد فيتيس الهولندي في رابع جولات دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي، والتي ستقام على ملعب الفريق اللندني.

وقال توتنام في بيان رسمي: "يمكننا تأكيد أن أنطونيو وجهازه المعاون تسلموا تصاريح العمل وسيتولون القيادة في مباراة الليلة بدوري المؤتمر الأوروبي ضد فيتيس".

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ووقع كونتي عقدا مدته 18 شهرا لتدريب السبرز، مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك عقب إقالة نونو إسبريتو سانتو من تدريب الفريق.

وبالفعل بدأ المدرب الإيطالي قيادة تدريبات الفريق، إلا أنه كان في انتظار الانتهاء من الأوراق حتى يتمكن من تولي العمل بصورة رسمية.

ويحتل توتنام المركز الثالث في مجموعته، بفارق 3 نقاط عن المتصدر رين الفرنسي، ونقطتين عن الخصم الهولندي القادم.

يذكر أن كونتي يعود إلى إنجلترا بعد توليه لقيادة تشيلسي بين عامي 2016 و2018، وذلك بنهاية تجربته التدريبية الأخيرة مع إنتر ميلان، والتي انتهت بتتويج النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

كونتي توتنام دوري المؤتمر الأوروبي
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