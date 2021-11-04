مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 18:25

كتب : FilGoal

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

اعتذر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب لبدر بانون مدافع الأهلي وأسود الأطلس عن عدم ضمه لقائمة الفريق المستدعاة لمباراتي السودان وغينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب

وتحدث خليلوزيتش في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "بدر بانون قد يكون غاضبا مني لعدم تواجده في القائمة رغم إمكانياته".

وواصل "هذا بخلاف أنه في كل مرة تحدث ظروف خاصة مثل إصابته أو مرضه ولكننا نتابعه بشكل مستمر وسيحصل على فرصته".

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وعن مستوى منتخب المغرب قال: "نحن فريق جماعي لا نملك اللاعب الذي يقود الفريق مثل محمد صلاح مع مصر أو رياض محرز مع الجزائر أو ساديو ماني مع السنغال، الكل يسجل معنا".

وأردف "هؤلاء اللاعبين يقومون بأشياء على المستوى الفردي أما نحن فنعتمد على المجموعة".

وضمن منتخب المغرب تأهله للمرحلة النهائية من التصفيات إذ أنه يتصدر المجموعة التاسعة بـ12 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه غينيا بيساو.

المغرب بدر بانون صلاح
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