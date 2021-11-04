تقرير: اجتماع حاسم.. خطة برشلونة البديلة إذا فشلت مفاوضات تشافي

يتواجد وفد من برشلونة في الدوحة عاصمة قطر للتفاوض مع نادي السد بشأن الحصول على مدربه تشافي هيرنانديز، أسطورة وسط الفريق الكتالوني.

وأبدى نادي السد في تصريحات رسمية ترحيبه بوفد البلوجرانا، إلا أنه في الوقت ذاته لن يغير من موقف النادي القطري المتمسك بمدربه في هذه المرحلة من الموسم.

ويحاول الوفد التوصل لصيغة ودية مع السد، حيث رجحت العديد من المصادر الصحفية إمكانية إقامة مباراة ودية بين الناديين كبديل لدفع الشرط الجزائي.

ولكن إزاء تمسك النادي القطري، وبحسب إدو بولو صحفي "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة بات مستعدا لدفع مبلغ فسخ عقد تشافي، والذي يقدر بـ 5 مليون يورو.

وينوي برشلونة اتخاذ هذا الإجراء على الرغم من وضعه المادي السيئ حاليا، فقط إذا لم يسفر اجتماع اليوم مع السد عن نتيجة إيجابية، والذي سيتم بحضور تشافي أيضا.

ويعتزم برشلونة استعادة نجمه السابق لتدريب الفريق، وذلك بعد إقالة الهولندي رونالد كومان في أعقاب الخسارتين المتتاليتين في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1 ثم أمام رايو فاييكانو 1-0.

يذكر أن تشافي غادر برشلونة إلى السد في صيف 2015، حيث أكمل مسيرته كلاعب حتى اعتزل وتولى قيادته الفنية في 2019، متوجا معه بـ7 ألقاب.