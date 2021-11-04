الدراويش = 0 بعد 3 جولات.. خسارة جديدة لـ الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

تلقى نادي الإسماعيلي خسارة جديدة في بطولة الدوري أمام البنك الأهلي.

وخسر الإسماعيلي أمام البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء على ملعب (بتروسبورت)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الخسارة جمدت رصيد الإسماعيلي عند صفر من النقاط بعد مرور ثلاث جولات، فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

سجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ70.





























التشكيل

الإسماعيلي بدأ اللقاء بتشكيل ثابت. أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وبينسون شيلونجو يقود الهجوم.

في المقابل، قاد فادي فريد هجوم البنك الأهلي، فيما تواجد محمد هلال كأساسي في وسط الملعب.

وصف المباراة

أولى الفرص كانت في الدقيقة الـ11، وتصويبة من بينسون شيلونجو، مرت بجانب المرمى.

ورد البنك الأهلي في الدقيقة الـ13 بعرضية من إيزاكو ياكوبو، لكنها مرت من الجميع.

وبعد فترة سجال بين الفريقين، سجل البنك الأهلي هدفا في الدقيقة الـ41. عرضية من ياكوبو، قابلها فادي فريد بلمسة والتحام قوي مع أحمد عادل عبد المنعم، لتسقط الكرة وتصل إلى محمد هلال الذي سجلها في المرمى الخالي.

حكم المباراة طارق مجدي احتسب الهدف، لكنه عاد لتقنية الفيديو، وقرر إلغاء الهدف بسبب خطأ لصالح أحمد عادل عبد المنعم.

الإسماعيلي اضطر هنا لإجراء تبديلين اضطراريين، ودخول محمد فوزي الحارس البديل بدلا من أحمد عادل عبد المنعم، ومحمد عمار بدلا من محمد هاشم.

محمد فوزي أنقذ هدفا محققا فور نزوله بعد رأسية من فادي فريد، حولها إلى ركنية.

وكاد الإسماعيلي يسجل هدف التقدم في الدقيقة الـ45+8 بعد عرضية من مدبولي، قابلها باهر المحمدي برأسية فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الإسماعيلي بدأ الشوط الثاني بدخول عبد الرحمن مجدي العائد من الإيقاف بدلا من شكري نجيب.

وكاد الإسماعيلي يتقدم في الدقيقة الـ48 بعد عرضية من أحمد عيد، قابلها شيلونجو برأسية، لكن تصدى لها الحارس.

عبد الرحمن مجدي سدد أيضا في الدقيقة الـ51، لكن تصدى لها الزنفلي.

خالد جلال أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ58 بدخول أحمد سعيد، وموسى دياوارا بدلا من معروف يوسف، وعاصم سعيد.

واخترق مجدي مجددا في الدقيقة الـ64 ثم مرر كرة إلى محمد الشامي، والذي سدد بجوار القائم.

ثالث تبديلات البنك الأهلي كانت في الدقيقة الـ65 بدخول أسامة فيصل بدلا من فادي فريد.

البنك الأهلي هنا سجل الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ70. انطلاقة رائعة من موسى دياوارا من الطرف الأيمن وأرسل كرة عرضية حاول مدافعي الإسماعيلي تشتيت الكرة لتصل إلى هلال الذي سجل الكرة برأسه في الشباك.

هنا تدخل محمد إبراهيم في تشكيل الإسماعيلي وأشرك عمر الوحش، وجاستين شونجا في الدقيقة الـ77 بدلا من محمود عبد العاطي "دونجا"، ومحمد الشامي.

ورد البنك الأهلي بدخول محمود قاعود في الدقيقة الـ78 بدلا من محمد بسيوني.

ثم شارك محمود سيد في الدقيقة الـ81 بدلا من محمد هلال.

البديل موسى دياوارا كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ88 من انفراد تام، لكنه سدد وتصدى لها محمد فوزي ببراعة.

أسامة إبراهيم سدد بقوة أيضا في الدقيقة الـ92، لكن محمد فوزي تصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي بهدف.

الخسارة جمدت رصيد الإسماعيلي عند صفر من النقاط بعد مرور ثلاث جولات، فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الثالث.