فييرا ينافس كلوب وتوخيل على جائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

دخل باتريك فييرا المدير الفني لفريق كريستال بالاس قائمة أفضل 4 مدربين لاختيار أفضلهم عن شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.

ويترشح باتريك فييرا للجائزة ضد كل من يورجن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشيلسي وديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام.

وكان ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال قد فاز بالجائزة عن شهر سبتمبر لكنه يغيب عن ذلك الشهر.

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وخاض كريستال بالاس تحت قيادة فييرا أربع مباريات ولم يخسر في أي منهم.

ورغم صعوبة مواجهات الفريق اللندني إلا أنه حقق الفوز على مانشستر سيتي وتعادل مع فريقي ليستر سيتي وأرسنال.

وخاض توماس توخيل أربع مباريات في شهر أكتوبر مع تشيلسي ونجح في تحقيق الفوز في جميع لقاءاته ليعتلي قمة ترتيب المسابقة.

أما يورجن كلوب فلم يخسر في مبارياته الأربعة ولكنه تعادل مرتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون، بينما حقق الفوز على واتفورد بالإضافة للانتصار بخمسة أهداف دون رد ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وأخيرا ديفيد مويس خسر مع وست هام في مباراة واحدة ضد برينتفورد بينما حقق الفوز ثلاث مرات ضد كل من توتنام وإيفرتون وأستون فيلا.

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