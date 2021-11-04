كاف يعلن استبعاد بياشارا يونايتد التنزاني من كأس الكونفدرالية رغم فوزه في الذهاب

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 12:04

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استبعاد فريق بياشارا يونايتد التنزاني من بطولة كأس الكونفدرالية وتأهل أهلي طرابلس إلى الدور التمهيدي الثاني الإضافي.

وكان بياشارا قد فاز على مضيفه الليبي بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بينما غاب عن لقاء الإياب.

وكشف كاف "تم استبعاد فريق بياشارا يونايتد التنزاني من كأس الكونفدرالية وفقا للمادة 16 من لوائح المسابقة".

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وتابع "لم يحضر الفريق التنزاني لمباراة الإياب ضد أهلي طرابلس الليبي والتي كانت مقررة يوم 23 أكتوبر 2021 في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي".

وينتقل بذلك أهلي طرابلس الليبي إلى الدور التمهيدي الثاني الإضافي ليلتقي استاد مالي.

وتقام مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني الإضافي يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري.

بينما مباراة الإياب تقام يوم 5 ديسمبر المقبل قبل الانتقال إلى دور المجموعات.

ويمثل مصر كل من بيراميدز والنادي المصري في منافسات الدور التمهيدي الثاني الإضافي.

كاف بياشارا كأس الكونفدرالية
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