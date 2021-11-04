أرنولد: تعلمنا الدرس مما حدث في مدريد.. وتمكنا من فرض أسلوبنا أمام أتليتكو

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول وميلان

أعرب ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز ضد أتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتغلب ليفربول على أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل سجلهما ديوجو جوتا وساديو ماني، ليضمن الريدز تأهلهم إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال أرنولد في تصريحات عقب اللقاء: "كان فوزا هاما بالنسبة لنا، ركزنا على لعبنا وسجلنا هدفين مبكرين".

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وشدد "تعلمنا الدرس مما حدث في مدريد عندما تقدمنا 2-0 وعادوا إلى اللقاء".

وتابع ظهير ليفربول "كانت لدينا القدرة على السيطرة على المباراة وكنا نعلم جودة لاعبي فريقهم".

وأضاف أرنولد "أتليتكو مدريد يقيدك بأسلوب لعبهم، لكننا تمكنا من الاحتفاظ بالكرة وتحريكها بسرعة وتسجيل هدفين سريعين".

واختتم لاعب ليفربول تصريحاته "حققنا نقاط اللقاء وهذا المهم في مشوارنا بدوري الأبطال".

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات ليضمن تأهله لثمن النهائي.

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