إنتر يُخمد نيران شيريف.. وأياكس يضرب دورتموند بثلاثية قاتلة

أخمد إنتر ميلان نيران منافسه شيريف تيراسبول المولدوفي وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف يوم الأربعاء.

وحل إنتر ضيفا على شيريف في ملعب الأخير في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

افتتح إنتر أهداف اللقاء عن طريق مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 54.

وأضاف ميلان سكرينيار الهدف الثاني للنيراتزوري في الدقيقة 66.

وأتم أليكسيس سانشيز ثلاثية إنتر بهدف في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أداما تراوري هدفا شرفيا لشيريف.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنتر إلى سبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين فقط.

فيما يأتي شيريف ثالثا بست نقاط وأخيرا شاختار دونتسيك رابعا بنقطة وحيدة.

بروسيا دورتموند X أياكس

وفي ملعب سيجنال إيدونا بارك قلب أياكس أمستردام الطاولة على مضيفه بروسيا دورتموند وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف.

طُرد ماتس هوميلز في الدقيقة 29 ولكن في الدقيقة 37 ومن ركلة جزاء تقدم ماركو رويس لدورتموند.

وفي الدقيقة 72 سجل دوسان تاديتش هدف التعادل في الدقيقة 72.

وبعد 11 دقيقة سجل سيباستيان هالير الهدف الثاني لأياكس.

وأتم دافي كلاسين ثلاثية الفريق الهولندي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

سبورتنج لشبونة X بيشكتاش

وفي ملعب جوزيه ألفالادي في البرتغال فاز سبورتنج لشبونة صاحب الأرض برباعية دون رد على بيشتكاش التركي.

افتتح بيدرو جونسالفيس أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وعاد وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 41 سجل باولينيو الهدف الثالث للفريق البرتغالي.

وأتم بابلو سارابيا رباعية سبورتنج لشبونة بهدف في الدقيقة 56.

وطُرد سوزا لاعب بيشكتاش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتائج يتصدر أياكس المجموعة بـ12 نقطة ليضمن التأهل لدور الـ16 رسميا، يليه في الترتيب دورتموند بست نقاط بالتساوي مع سبورتنج لشبونة.

فينا يأتي بيشكتاش رابعا بدون أي نقطة.