معروف يدير لقاء بيراميدز ضد الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات مسابقة الدوري ليوم الخميس ويدير محمد معروف مواجهة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري.

وتقام خمس مباريات غدا الخميس ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وتختتم المباريات بالمواجهة الأبرز بين بيراميدز أو الاتحاد السكندري بإدارة محمد معروف حكما للساحة ومساعدة كل من أحمد صلاح وعماد العقاد ومحمود وفا حكما رابعا.

ويتواجد محمد عباس قابيل حكما لتقنية الفيديو وأحمد ناجي مساعدا له.

وتقام الساعة الثالثة عصرا مباراتين الأولى بين البنك الأهلي والإسماعيلي بإدارة طارق مجدي ومساعدة كل من هشام الدسوقي ورجب محمد بينما محمد القلاوي حكما رابعا.

ويتواجد محمد سلامة حكما لتقنية الفيديو ويعاونه حسني سلطان خلال مواجهة البنك الأهلي والإسماعيلي.

أما المباراة الثانية بين مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا ويديرها صبحي العمراوي ويعاونه كل من محمود عبد السميع ومحمد مجدي بينما محمود رشدي حكما رابعا.

ويتواجد مصطفى عثمان كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه محمود ناصف.

أما الساعة الخامسة والنصف مساء فتقام مباراتين الأولى بين الجونة وفاركو بإدارة وليد عبد الرازق ويعاونه مصطفى حسين وأحمد رشدي بينما جلال أحمد حكما رابعا.

بينما محمد يوسف حكما للفيديو ويعاونه مصطفى الشهدي.

وأخيرا تقام مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش بإدارة إبراهيم نور الدين ويعاونه هاني خيري ومحمد عزازي بينما محمد التابعي حكما رابعا.

كما تم تعيين خالد الغندور حكما لتقنية الفيديو وعمرو رمضان مساعدا له.