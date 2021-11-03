في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي

يتواجد محمد الشناوي في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك، وستكون مشاركته مرهونة برأي الجهاز الفني.

أصبح محمد الشناوي حارس النادي الأهلي جاهز للمشاركة مع الفريق أمام الزمالك بعدما تأكد شفاءه من الإصابة، فيما تأكد تواجده في قائمة الفريق للمباراة.

ولن يعلن الأهلي عن قائمة لمباراته أمام الزمالك، فيما سيكتفي بالأسماء المتواجدة رفقة الفريق في المعسكر الإعدادي للقمة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معسكر الأهلي خلى من أسماء محمود عبد المنعم "كهربا"، وصلاح محسن، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، ومحمد محمود، وأحمد نبيل "كوكا"، وحمزة علاء لأسباب فنية، بجانب محمود متولي، ووليد سليمان للإصابة.

بالتالي فإن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: أيمن أشرف - محمد هاني - علي معلول - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - بدر بانون - كريم فؤاد.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - عمار حمدي - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - لويس ميكيسون.

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - بيرسي تاو.

وكان الزمالك قد أعلن قائمته لمباراة الزمالك، وتواجد فيها يوسف إبراهيم "أوباما" بعد الشفاء من الإصابة. (

طالع قائمة الزمالك)

الأهلي يواجه الزمالك مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.