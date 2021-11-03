قائمة الزمالك - الأبيض بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي.. وعودة أوباما

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك لقائمة فريقه مرة أخرى استعدادا لمواجهة الأهلي.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الأهلي

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه التي ستدخل المعسكر المغلق استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي “الونش” - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي .

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أشرف “روقا” - يوسف إبراهيم “أوباما” - إسلام جابر - أحمد سيد “زيزو” - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي المتصدر.