تشكيل ليفربول – عودة جوتا وماتيب.. وتشامبيرلين أساسي أمام أتليتكو مدريد

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف جوردان هندرسون في برايتون

عاد جويل ماتيب وديوجو جوتا لتشكيل ليفربول الأساسي أمام أتليتكو مدريد، فيما يبدأ أوكس تشامبيرلين كأساسي في وسط الملعب.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ كوستاس تسيميكاس كأساسي في مركز الظهير الأيسر على حساب أندرو روبيرتسون.

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وعاد فابينيو للبدء في وسط الملعب بعد الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – أوكس تشامبيرلين.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

ويلتقي ليفربول مع أتليتكو مدريد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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