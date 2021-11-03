فيلايني: بكيت بعد إقالة مويس من مانشستر يونايتد.. استحق الحصول على وقت

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

ديفيد مويس

قال مروان فيلايني لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق إنه بكى كثيرا عقب علمه بقرار إقالة ديفيد مويس من تدريب الشياطين الحُمر.

وتحدث فيلايني لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية قائلا: "كنت حزينا جدا بعد إقالة مويس كنت أعرف كم أراد النجاح مع النادي بشدة".

وواصل "إن سألت كل لاعبي إيفرتون عن رأيهم فيه فسيقولون شخص رائع، لقد أحضرني إلى إنجلترا وضمني إلى مانشستر يونايتد أحد أكبر الأندية في العالم لا أستطيع قول أي شيء سيئ عنه".

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وأردف "قلتها من قبل إن أتيح الوقت لمويس فسيصنع فريقا قويا، لقد شاهدت وست هام عدة مرات الموسم الجاري لقد أصبح فريقا من الصعب هزيمته".

وأكمل "كان يوما حزينا لقد ذهبت إلى مكتبه وودعته قبل أن يودع الجميع وقلت حظ جيد في المستقبل ولكن ذلك الوقت كان صعبا علي".

وأردف اللاعب البلجيكي "مويس شخص رائع ولديه قلب كبير ربما هذا سبب عدم نجاحه مع مانشستر يونايتد لأنه لطيف جدا".

وأتم فيلايني "ذهب مويس إلى إسبانيا ثم سندرلاند ثم وست هام وأنقذ الفريق من الهبوط وغيروا المدرب ولكن مويس أظهر ماذا يمكن أن يقوم به عندما تتركه يبني فريقا".

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