السد القطري: نرحب بوفد برشلونة.. ولكننا متمسكون بـ تشافي

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

تشافي

شدد نادي السد القطري على موقفه بعدم وجود أي نية للتفريط في تشافي هيرنانديز المدير الفني الإسباني للفريق، وذلك في ظل رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد معه.

وقال تركي العلي المدير التنفيذي للسد عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نرحب بزيارة الوفد الإداري من ناديبرشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام".

وأضاف مشددا "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

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وكان وفدا من نادي برشلونة توجه إلى قطر من أجل الدخول في مفاوضات مع السد من أجل التعاقد مع تشافي لتدريب الفريق الكتالوني.

وضم وفد برشلونة الذي سافر إلى قطر الثنائي رافا يوستي نائب رئيس برشلونة وماتيو إليماني المدير الرياضي، ولم يسافر خوان لابورتا رئيس النادي وبقى في برشلونة بحسب إذاعة راديو كتالونيا.

ولا يزال برشلونة مستمرا في عملية البحث عن خليفة للمدرب الهولندي رونالد كومان، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

برشلونة السد القطري الدوري الإسباني
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