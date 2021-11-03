انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (2)-(1) شاختار.. ميلان (1)-(1) بورتو

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

يستضيف ريال مدريد فريق شاختار ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالمجموعة الرابعة.

بينما يحل بورتو ضيفا على ميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

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ريال مدريد (2)-(1) شاختار

نهاية المباراة

ق61 جوووووول كريم بنزيمة يسجل التقدم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 تيبو كورتوا ينقذ هدفا محققا

ق39 جوووووووول فيرناندو يتعادل لشاختار

ق14 جووووووول كريم بنزيمة بعد خطأ دفاعي قاتل

ق5 مودريتش كاد أن يسجل الأول لكن تتحول لركنية

انطلاق المباراة

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ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويا مع شيريف المتصدر، بينما شاختار يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة ويأتي إنتر ثالثا بـ 4 نقاط.

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ميلان (1)-(1) بورتو

نهاية المباراة

ق61 جوووووووول ميميمبا بالخطأ في مرماه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق5 جووووول لويس دياز يسجل الأول لبورتو

انطلاق المباراة

ميلان يتذيل الترتيب بلا رصيد بينما بورتو في المركز الثالث بـ 4 نقاط متساويا مع أتليتكو مدريد بينما ينفرد ليفربول بالصدارة بـ 9 نقاط.

ليلة الأبطال ريال مدريد شاختار ميلان بورتو
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