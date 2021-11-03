ليكيب: فاران يغيب عن مانشستر يونايتد لشهر

تلقى مانشستر يونايتد أنباء سيئة بعدما أشارت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافعه رافائيل فاران بإصابته في عضلة الفخذ وغيابه من ثلاثة لأربعة أسابيع.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتعرض فاران للإصابة في مباراة الفريق أمس الثلاثاء ضد أتالانتا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا وخرج من الشوط الأول.

وكان فاران عاد لتوه من الإصابة في الفخذ وشارك في مباراتي توتنام وأتالانتا.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة مانشستر سيتي السبت المقبل في الدربي في الدوري الإنجليزي في الجولة 11 قبل التوقف الدولي.

وبذلك لن يكون بمقدور فاران خوض التوقف الدولي المقبل مع منتخب بلاده فرنسا مع مباريات واتفورد وفياريال وتشيلسي.

وربما يلحق بلقاء أرسنال في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.