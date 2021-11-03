تشكيل ليلة الأبطال – ريال مدريد بالقوة الضارب ضد شاختار
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 18:37
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه المستدعى للقاء شاختار دونتسيك الأوكراني في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ريال مدريد منافسه في ملعب سانتياجو برنابيو.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا
في الدفاع: فيرلاند ميندي- ديفيد ألابا- إيدير ميليتاو- داني كارفاخال
في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو
في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- لوكاس فاسكيز
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط بالتساوي مع شيريف تيراسبول المولدوفي.
فيما يأتي شاختار رابعا بنقطة وحيدة ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بأربع نقاط.