قائمة الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لقيادة الدراويش أمام البنك الأهلي

أعلن نادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي وشهدت عودة عبد الرحمن مجدي بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ويلتقي الإسماعيلي فريق البنك الأهلي غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

بينما غاب عن قائمة الإسماعيلي كل من محمد صادق والتونسي مروان الصحراوي.

وخسر الإسماعيلي في أول مباراتين أمام فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد عمار - عصام صبحي - محمد دسوقي - أحمد عيد

الوسط: محمود دونجا - عماد حمدي - عمر الوحش - محمد مخلوف - محمد عادل - محمد الشامي - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: شكري نجيب - بينسو شيلونجو - جاستن شونجا