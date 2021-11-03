فيدال: كانت لدي فرص في الماضي للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.. وسنرى في نهاية الموسم

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - إنتر

كشف أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر عن وجود فرص ماضية للانتقال إلى الدوري الإنجليزي لكن الأمر لم يتم في النهاية.

وارتبط اسم فيدال بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي بعد تولي مدربه السابق أنطونيو كونتي قيادة فريق توتنام.

وقال فيدال عبر حسابه على وسائل التواصل االاجتماعي: "أتيحت لي فرص في الماضي للانتقال إلى الدوري الإنجليزي".

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وأضاف "في النهاية الأمور لم تتم ولم يحدث شيء ولكن لا يزال هناك وقت".

وكان كونتي قد أحضر فيدال من برشلونة إلى إنتر في صفقة انتقال حر.

وتابع فيدال "سنرى كيف ستمضي هذه السنة، ماذا سيحدث وكيف سيكون مصيري؟".

واختتم تصريحاته "كل تركيزي هذا الموسم مع إنتر، أريد أن أعطي كل شيء وأقاتل للنهاية".

وخاض فيدال سبع مباريات هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

إنتر فيدال نيوكاسل
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