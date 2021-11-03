كورييري ديلو سبورت: أياكس قد ينقذ مسيرة إريكسن

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 16:01

كتب : عبد الرحمن فوزي

عودة كريستيان إريكسن لإنتر

أصبح من المستبعد أن يعود كريستيان إريكسن للعب مع ناديه الحالي إنتر ميلان بسبب قوانين الدوري الإيطالي.

ولا تسمح قوانين الدوري الإيطالي للاعبين بالمشاركة في الدوري مستخدمين أجهزة داخل القلب، مما يعني استحالة عودة إريكسن للمشاركة مع إنتر ميلان مرة أخرى.

وأصدر إنتر في وقت سابق بيانا أشار فيه إلى اقتراب الدنماركي من الرحيل للحصول على فرصة المشاركة. (طالع التفاصيل)

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ولكن على النقيض فإن قوانين الدوري الهولندي تسمح بشكل طبيعي للاعبين بممارسة النشاط مستخدمين أجهزة تنظيم ضربات القلب والحالات مثل حالة إريكسن.

لذلك وفقا لـ "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن إريكسن يهدف للعودة لناديه السابق أياكس من أجل العودة للمارسة كرة القدم مرة أخرى.

دالي بليند لاعب أياكس هو أحد النماذج على اللاعبين الذين يلعبون بجهاز تنظيم ضربات القلب بعد أن كان قد تعرض لحالة مشابهة لحالة إريكسن.

إريكسن كان قد تعرض لتوقف في نبضات القلب أثناء مباراة منتخب الدنمارك مع فنلندا في يورو 2020.

بعد تدخل الأطباء تم إنقاذ إريكسن وإجرى عملية تركيب جهاز تنظيم نبضات بقلبه ليتمكن من أن يعيش حياة طبيعية مرة أخرى.

وبعد خمسة أشهر من الحادث أظهرت الفحوصات بأن إريكسن سيتوجب عليه ألا يزيل جهاز تنظيم نبضات القلب، إذا أراد أن يمارس كرة القدم مرة أخرى.

إريكسن كان لاعبا لأياكس أمستردام قبل أن يخرج لتوتنام ومنه إلى إنتر ميلان وتمكن إريكسن من تحقيق ثلاث بطولات للدوري الهولندي، وكأس هولندا مرة واحدة، وكأس السوبر الهولندي مرة أخرى.

شارك إريكسن مع إنتر ميلان في مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، وساهم في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي في الموسم السابق.

أياكس كريستيان إريكسن
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