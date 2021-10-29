إنتر يشير لإمكانية بيع إريكسن

يفكر إنتر ميلان الإيطالي في بيع كريستيان إريكسن لدوري يستطيع أن يشارك به.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وتعرض إريكسن لإصابة بأزمة قلبية في مواجهة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 الصيف الماضي.

وخضع صانع الألعاب الدنماركي لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب، وفي إيطاليا تمنع السلطات الطبية أن يخوض اللاعب المباريات به.

وأصدر إنتر بيانا أمس الخميس أوضح فيه "تجدر الإشارة إلى أنه عقب إصابة خطيرة حدثت خلال بطولة أوروبا في يونيو 2021، منعت الهيئة الطبية الإيطالية إريكسن مؤقتا من ممارسة النشاط الرياضي في الموسم الحالي".

وأضاف "على الرغم من أن الظروف الحالية للاعب لا تفي بمتطلبات تحقيق اللياقة الرياضية في إيطاليا، يمكن تحقيق الشيء نفسه في بلدان أخرى حيث يمكن للاعب استئناف نشاطه التنافسي".

وشدد إنتر أنه يمكن النظر في "المضي قدما في بيع اللاعب لفريق أجنبي".

وقد يخرج إريكسن من إنتر في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لإتاحة الفرصة له للعودة للمشاركة في المباريات.