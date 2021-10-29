إنتر يشير لإمكانية بيع إريكسن

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

عودة كريستيان إريكسن لإنتر

يفكر إنتر ميلان الإيطالي في بيع كريستيان إريكسن لدوري يستطيع أن يشارك به.

وتعرض إريكسن لإصابة بأزمة قلبية في مواجهة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 الصيف الماضي.

وخضع صانع الألعاب الدنماركي لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب، وفي إيطاليا تمنع السلطات الطبية أن يخوض اللاعب المباريات به.

أخبار متعلقة
إنتر ميلان يعلن تجديد عقد لاوتارو مارتينيز حتى 2026 رومانو: لاوتارو جدد تعاقده مع إنتر.. وإلغاء الشرط الجزائي إنتر يستعيد الانتصارات في الدوري أمام إمبولي.. وروما يهزم كالياري بصعوبة ركلة جزاء تنقذ يوفنتوس.. ديبالا يقتنص التعادل مع إنتر ميلان

وأصدر إنتر بيانا أمس الخميس أوضح فيه "تجدر الإشارة إلى أنه عقب إصابة خطيرة حدثت خلال بطولة أوروبا في يونيو 2021، منعت الهيئة الطبية الإيطالية إريكسن مؤقتا من ممارسة النشاط الرياضي في الموسم الحالي".

وأضاف "على الرغم من أن الظروف الحالية للاعب لا تفي بمتطلبات تحقيق اللياقة الرياضية في إيطاليا، يمكن تحقيق الشيء نفسه في بلدان أخرى حيث يمكن للاعب استئناف نشاطه التنافسي".

وشدد إنتر أنه يمكن النظر في "المضي قدما في بيع اللاعب لفريق أجنبي".

وقد يخرج إريكسن من إنتر في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لإتاحة الفرصة له للعودة للمشاركة في المباريات.

الدوري الإيطالي كريستيان إريكسن إنتر ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وعودة مودريتش لمواجهة إلتشي 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي - الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية 23 دقيقة | مصر
مؤتمر أنشيلوتي - عودة مودريتش.. ماذا لو أراد هازارد الرحيل في يناير؟ 31 دقيقة | الدوري الإسباني
في يومه الأخير بـ الإسماعيلي.. علي أبو جريشة للاعبين: ابذلوا أقصى ما لديكم 32 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الخامسة ساعة | مصر
قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعودة فتوح أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تقسيمة قوية وتخفيف الحمل البدني ساعة | مصر
توخيل: نحاول سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي.. ولا أتوقع الفائز باللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني