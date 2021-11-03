إيمري يعلن موقفه من تدريب نيوكاسل: فياريال هو منزلي

أصدر أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال الإسباني بيانا أوضح فيه استمراره فنيا على رأس الفريق.

وارتبط اسم إيمري في الساعات الأخيرة بقيادة نيوكاسل الإنجليزي، إلا أن شبكة "سكاي" كشفت عدم تيقنه من تدريب النادي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال إيمري في بيانه الذي نُشر على حساب "فياريال": "بغض النظر عن مقدار الضجيج الذي حدث بالأمس في بلد آخر، كان هناك شفافية وولاء داخل النادي مع عائلة ألفونسو رويج (رئيس النادي) ومع فريقي، وهو الحد الأقصى وبالنسبة لي هو أهم شيء".

"فياريال هو منزلي وأنا ملتزم به 100%، بصراحة، أنا ممتن لاهتمام نادٍ عظيم، لكنني ممتن أكثر لوجودي هنا وهذا هو السبب في أنني أبلغت فرناندو رويج بقراري بالاستمرار في المشاركة في هذا المشروع بسبب الالتزام والاحترام اللذين أدركهما من النادي ومن لاعبي فريقي، وهو أمر متبادل".

"أود أن أشكر الجماهير على الدعم الذي قدموه لي دائما. يوم الأحد لدينا مباراة مهمة للغاية وآمل أن نتمكن من تحقيق النصر معا. نآراكم في ملعب سيراميكا".

ويقود إيمري البالغ 50 عاما فياريال في 74 مباراة وحقق لقب الدوري الأوروبي كأول لقب في تاريخ النادي الإسباني على حساب مانشستر يونايتد.

وينتهي تعاقد إيمري مع فياريال في صيف عام 2023.

وكشف إيمري عقب الفوز على يانج بويز السويسري أمس في دوري أبطال أوروبا: "هناك اهتمام من نيوكاسل لكن دون عرض حتى الآن لي وللنادي، لا يوجد شيء آخر، قبل أن أقول نعم أو لا، سأتحدث مع النادي أولا".

ورحل ستيف بروس عن تدريب نيوكاسل بالتراضي، ويقود جرايم جونز تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين الاستقرار على اسم مدرب جديد.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربع نقاط بفارق ست نقاط عن مراكز البقاء بعد مرور 10 جولات.