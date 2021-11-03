سكاي: إيمري غير متأكد من إمكانية تدريب نيوكاسل

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

أوناي إيمري

أصبح موقف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال الإسباني غامضا من إمكانية تولى مهمة تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكشف إيمري عقب الفوز على يانج بويز السويسري أمس في دوري أبطال أوروبا: "هناك اهتمام من نيوكاسل لكن دون عرض حتى الآن لي وللنادي، لا يوجد شيء آخر، قبل أن أقول نعم أو لا، سأتحدث مع النادي أولا".

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن "أوناي إيمري غير متأكد من إمكانية قيادة النادي بحسب التقارير القادمة من إسبانيا".

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وأضاف التقرير أن نيوكاسل يعتبر أن إيمري هو الرجل المطلوب ليكون أول تعيين تحت قيادة الإدارة الجديدة.

وأردف أن إيمري لا يفضل تولى مهمة نيوكاسل، في المقابل النادي الإنجليزي يسعى للاستعانة بخدماته.

وسبق لإيمري التدريب في الدوري الإنجليزي من قبل بعدما قاد أرسنال وكان إنجازه الأبرز معه هو التأهل لنهائي الدوري الأوروبي قبل الهزيمة على يد تشيلسي.

وخلال 78 مباراة فاز في 43 مباراة وتعادل في 15 وخسر 20 مع أرسنال في جميع المسابقات.

وينتهي تعاقد إيمري مع فياريال في صيف عام 2023.

ويقود إيمري البالغ 50 عاما فياريال في 74 مباراة وحقق لقب الدوري الأوروبي كأول لقب في تاريخ النادي الإسباني على حساب مانشستر يونايتد.

ورحل ستيف بروس عن تدريب نيوكاسل بالتراضي، ويقود جرايم جونز تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين الاستقرار على اسم مدرب جديد.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربع نقاط بفارق ست نقاط عن مراكز البقاء بعد مرور 10 جولات.

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