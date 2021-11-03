هندرسون: صلاح مستمر في التألق لهذه الأسباب

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

احتفال ليفربول بهدف محمد صلاح في بورتو

أوضح الإنجليزي جوردن هندرسون قائد ليفربول أسباب التألق المستمر لزميله المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

جوردان هندرسون

النادي : ليفربول

ليفربول

قائد منتخب مصر يقدم واحدة من أقوى انطلاقاته مع ليفربول في المراحل الأولى من الموسم، إذ سجل 15 هدفا خلال 13 مباراة، منها 10 أهداف في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات لجريدة تايمز: "تصدر صلاح عناوين الأخبار في الأشهر القليلة الماضية، وأظهر كيف يمكنه التألق بشكل مستمر".

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وتحدث عن أسباب تألق صلاح قائلا "إنه يتدرب في صالة الجيمانزيوم كل يوم ويتعافى بشكل صحيح ويأكل الطعام الصحي، إنه يعيش من أجل كرة القدم فقط".

وأضاف "أتمنى أن تنتهي مفاوضات تجديد عقده بنجاح، لقد قال إنه يريد البقاء في صفوف ليفربول، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأتم قائد ليفربول "صلاح يبلغ من العمر 29 عاما، وأعتقد أنه سيلعب لفترة طويلة جدا".

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ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح جوردن هندرسون ليفربول
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