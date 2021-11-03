مواعيد مباريات الأربعاء 3 نوفمبر 2021 – قمة ومواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 10:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

يحل أتليتكو مدريد ضيفا ثقيلا على ليفربول في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وينطلق اللقاء في العاشرة مساء ضمن لقاءات قوية عديدة يشهدها اليوم الأربعاء.

ففي الثامنة إلا ربع، يواجه ريال مدريد ضيفه شاختار دونيتسك، في نفس توقيت مواجهة ميلان وبورتو.

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وفي العاشرة مساء، يواجه مانشستر سيتي كلوب بروج، ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على لايبزيج.

ويستضيف شيريف المولدوفي إنتر ميلان، ويحل أياكس ضيفا على بوروسيا دورتموند.

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مواعيد مباريات اليوم ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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