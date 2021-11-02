هندرسون يحذر لاعبي ليفربول من سواريز

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون

حذر جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول زملائه من لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

جوردان هندرسون

النادي : ليفربول

ليفربول

وكان سواريز قد مدح هندرسون في المؤتمر الصحفي قبل أن يرد لاعب ليفربول ويشدد أن تعلم الكثير من مهاجم أتليتكو مدريد وقت تواجده مع الريدز.

ولعب هندرسون وسواريز معا في ملعب أنفيلد لمدة ثلاث سنوات قبل أن يغادر سواريز إلى برشلونة في 2014.

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وقال هندرسون في المؤتمر الصحفي: "نعلم جميعا أن سواريز كان لاعبا كبيرا لفترة طويلة".

وتابع "تعلمت الكثير منه خلال فترة وجوده هنا، أنا قريب جدا منه ومازلت أتحدث معه".

وأضاف لاعب وسط ليفربول "علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهته".

وشدد "سواريز مهاجم كبير وسيسبب مشاكل لأي فريق".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ليفربول في العاشرة من مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان سواريز قد أشاد بهندرسون مؤكدا أنه نموذج يحتذى به في كرة القدم الإنجليزية والفوز بلقب الدوري الإنجليزي يجعله أعظم مما كان عليه بالفعل.

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